Rassismus, Antisemitismus und systematische Ignoranz gegenüber den Betroffenen

Stell dir vor, du bist Lehrer*in. Stell dir vor, das ist dein Traumberuf und eine Leidenschaft. Stell dir vor, du wirst aufgrund deiner Herkunft und vermeintlichen Religions- und/oder Kulturzugehörigkeit anders behandelt, als Angehörige der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Stell dir vor, du wirst angefeindet und angegriffen und niemand glaubt dir, dass das wirklich so geschehen ist...

Das was sich wie ein Albtraum anhört, ist für den jüdischen Lehrer mit russischen Wurzeln, Gleb Nasekin, bittere Realität. In diesem Beitrag erzählt er seine Geschichte und schildert die Erfahrungen, die er als einer der wenigen migrantischen Lehrer*innen an ostdeutschen Schulen, sammeln musste.