Rassistische Hetzjagd auf migrantischen Antifaschisten im Stühlinger

Antifa Demo Sa. 19.06. 18 Uhr Ecke Günterstalstraße / Urachstraße Aufruf: Viel zu viele Einzelfälle – Kein Angriff ohne Antwort ! ----

Am Samstag den 12. Juni hat sich nicht nur ein gewalttätiger Übergriff durch Robert H. ereignet, sondern offenbar auch eine rassistische Hetzjagd im Stühlinger, an der eine größere Zahl von Menschen beteiligt war. Das berichtet die Autonome Antifa Freiburg in einer Pressemitteilung, die das Geschehen detailliert beschreibt. Demnach wurde der 35-jähriger Lette am Ende von einem Dutzend Männern über mindestens eine halbe Stunde massiv rassistisch beleidigt, mit dem Tode bedroht, körperlich attackiert und durch die Straßen gejagt. Dutzende Menschen seien ZeugInnen des Vorfalls geworden, rund 30 Menschen habe er erfolglos persönlich um Hilfe gebeten, nicht einmal die Polizei sei gerufen worden. Die Hetzjagd hat sich an der Eschholzstraße ereignet. Die Polizei, die erst spät verständigt werden konnte, hat dem Bericht zufolge den mutmaßlichen Haupttäter, offenbar ein Polizist, nicht kontrolliert.

Den ausführlichen Bericht gibt es auf der Seite der Autonomen Antifa Freiburg.

In Reaktion auf die Gewalttat durch Robert H. und die rassistische Hetzjagd findet am Samstag (19.06. 18 Uhr) in Freiburg eine Antifademo statt. "Viel zu viele Einzelfälle – Kein Angriff ohne Antwort !!! Ecke Günterstalstraße / Urachstraße". (TS)

Update: Die PM der Freiburger Polizei am Freitagnachmittag scheint zu bestätigen, dass der Hauptakteur der rassistischen Hetzjagd Polizist gewesen ist. Die Polizei spricht von "Ermittlungen gegen aktuell vier Beschuldigte, unter denen sich auch ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Freiburg befindet. Hinsichtlich des Polizeibeamten wird die Einleitung dienstrechtlicher Schritte unter Berücksichtigung des aktuellen Ermittlungsstandes geprüft." Die Pressemitteilung ist mit den entpolitisierenden Titel "Streitigkeiten zwischen mehreren Personen" versehen. Es scheint doch auch in Freiburg ein gewisses Problem mit Rechten in der Polizei zu geben. (TS)

Wir haben uns mit dem Betroffenen der rassistischen Hetzjagd unterhalten.