Zu einer sechs Jahre und zehn Monate langen Freiheitsstrafe wurde heute Patrick E. von der Schwurgerichtskammer in Waldshut-Tiengen verurteilt. E. hat gestanden 2023 Mahdi Bin Nasr in seiner Geflüchteten-Unterkunft getötet, die Leiche anschließend zerstückelt und in den Rhein geworfen zu haben.

Über die Gerichtsentscheidung sprach RDL mit Lukas und Lars, die beide den Prozess beobachtet haben.