Die Studies for Future und andere Gruppen haben die Rempartstraße vor der Mensa besetzt - nein, sie kleben da nicht, sie haben es angemeldet und wenn sie kleben würden, wäre es für eine gute Sache - um die Vorteile einer Rempartstraße ohne Autoverkehr zu demonstrieren. Hanna und Philipp erklären vor Ort und im Studio, um was es ihnen geht. Dass der Stadt wegen fehlender Planungskapazitäten für die Sperrung von ein Metern Rempartstraße die Hände gebunden sind, will Philipp nich glauben. jk