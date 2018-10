restrisiko

Die Themen: Zu Beginn diesmal zwei Beiträge zum AKW Fessenheim - das heißt - Korrektur: Zum ältesten französischen Atomkraftwerk selbst gibt es nichts Neues zu berichten, es geht zum Einen darum, daß mal wieder eine Jahreszahl in die mediale Echokammer geworfen wurde und eine Bewertung dieses Vorgangs durch die Anti-Atom-Gruppe Freiburg. Zum Anderen fand am 16.10. eine öffentliche Veranstaltung statt.

Und aus den Informations-Defiziten dieser Veranstaltung läßt sich indirekt schließen, wie weit nach 41 Jahren Betrieb dieses AKW die Ausarbeitung eines Evakuierungsplans in Freiburg gediehen ist...

Die Atombombe ist auch immer wieder Thema in diesem Magazin - wie das Beispiel Hinkley Point zeigt, ist die sogenannte zivile Nutzung der Atomenergie bis heute mit der militärischen eng verflochten. Manchmal kommen aber auch alte Geschichten wieder hoch - wie Radioaktivität aus einer explodierenden Atommüll-Grube... Es geht um die französischen Atombomben-Tests in Polynesien. Nun: Was hat Macron damit zu schaffen?

Weiter in die Slowakei: Dort wird seit 1985 an den Blöcken 3 und 4 des AKW Mochovce gebaut. Demnächst sollen sie in Betrieb gehen. Ein geleakter Bericht gibt Aufschluß über Pfusch am Bau.