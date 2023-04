restrisiko (Ausgabe April 2023)

Die Themen: In den kommenden Monaten ist in Deutschland mit zwei CASTOR-Transporten mit hochradioaktivem Atom-Müll zu rechnen:

Zum einen wurde nun angekündigt, daß der dritte von insgesamt vier CASTOR-Transporten aus den Plutonium-Fabriken in La Hague und Sellafield nach Bayern jetzt eine von zwei nötigen Pro-Forma-Genehmigungen erhalten hat. Ist es nicht deutsche Pflicht, den eigenen Atom-Müll zurückzunehmen?

Zum anderen steht ein innerdeutscher - aber nicht weniger hirnverbrannter - CASTOR-Transport von Jülich nach Ahaus an. Eine Landeskonferenz von Anti-Atom-Initiativen beschäftigte sich kürzlich in Jülich mit diesem Thema und mit weiteren aktuellen Problemen. Wir berichten.

Im niedersächsischen Lingen wird ein bereits seit Monaten bekannter atompolitischer Skandal nun durch einen weiteren Skandal getoppt: Der russische staatseigene Atom-Konzern Rosatom stieg bei der Brennelemente-Fabrik Lingen ein. Ist nun mit einer Reaktion in Hannover oder in Berlin zu rechnen?

Last but not least: Was sich Robert Habeck so alles ausdenkt...