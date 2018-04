Revolutionäre Antisemitismuskritik

Jubiläen haben oft die Gefahr, das eigentlich zu Feiernde temporär so zu konzentrieren, dass dieses danach schnell wieder in Vergessenheit gerät. Am 5. Mai steht das 200-jährige Jubiläum von Karl Marx an. Das sollte kein spezieller Grund sein, aber vielleicht ein guter Anlass, sich mit ihm und den verschiedenen Auslegungen seiner Arbeiten zu beschäftigen.

Im Sinne eines verspäteten Nachrufs auf den im März verstorbenen marxistischen Historiker, Philosphen und Ökonomen Moishe Pastone erfolgt hier die Leseempfehlung seiner revolutionären Essay "Antisemitismus und Nationalismuskritik" von 1979, die unter anderem von der Freiburger Initiative sozialistisches Forum (IsF) und dem ca-ira- Verlag gedruckt und verlegt wurde.