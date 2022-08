RissReaktor Neckarwestheim muss vom Netz!

Atomkraft-Gegner*innen protestieren am heutigen Montag (22.08., 13 Uhr) mit einer Aktion vor dem Umweltministerium in Stuttgart (Kernerplatz). In einem offenen Brief an Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) fordern sie ein klares Bekenntnis zum Abschalten der AKW spätestens am 31.12.2022. Zudem kritisieren sie das nicht sicherheitsgerichtete Verhalten der Atomaufsicht angesichts der immer neuen Risse im AKW Neckarwestheim. Hierzu erklären sich Armin Simon von der Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt und Jörg Schmid vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar (BBMN):

Wir telefonierten vor der Kundgebung mit Armin Simon.7:53Während der Kundgebung entrollte Robin Wood sechs Meter langes Banner mit der Aufschrift „Irrweg Atomkraft – die Zukunft ist erneuerbar!“ an Masten vor dem grün-geführten Ministerium. (kmm)