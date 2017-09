"Rote Hölle"und bunter Protest gegen AfD Wahlkampfveranstaltung in Zähringen

Rund 900 Menschen haben gestern Nachmittag gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD im Bürgerhaus in Zähringen demonstriert. AfD Politiker*innen zeigten sich geschockt über die Zahl der Gegendemonstrant*innen und sprachen von der "roten Hölle" vor Ihrem Veranstaltungsort. Tatsächlich zeigte sich die Gegendemo in vielen Farben und setzte in den Redebeiträgen unterschiedliche Schwerpunkte. RDL sprach mit Ludwig Striet vom Stadtjugendring, der in seiner Rede auf die Jugendfeindlichkeit der AfD Bezug nahm.