Am 3. Oktober wollte der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland in Steinen im Wiesental sprechen - viele Steinener waren davon nicht so begeistert. Rund 1000 Personen demonstrierten deshalb am Samstag gegen den Auftritt Gaulands und den Besuch von anderen AfD-Politiker*innen wie dem Bundestagsabgeordneten für Emmendingen, Thomas Seitz.