Russland fordert Dringlichkeitssitzung

Russland hat eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats der UN zum Fall des Giftanschlags auf Sergej Skripal in England gefordert. Dem Antrag zufolge soll die Sitzung bereits heute in New York stattfinden. Sollte es zu der Sitzung kommen, ist eine direkte Konfrontation von Großbritanniens UN-Botschafterin Karen Pierce und Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja wahrscheinlich.

Am Mittwoch hatte die Sondersitzung des Exekutivrats der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag mit heftigen gegenseitigen Vorwürfen geendet. London beharrte darauf, dass Moskau hinter der Attacke stecke. Die britische Regierung bezeichnete den russischen Vorschlag, gemeinsam zu ermitteln, als pervers. Moskau wies dagegen die Vorhaltungen Großbritanniens erneut als haltlos zurück.

Der frühere russische Doppelagent Skripal war am 4. März gemeinsam mit seiner Tochter Julija im englischen Salisbury vergiftet worden. Er befindet sich in einem kritischen Zustand, seiner Tochter geht es besser. Nach Erkenntnissen britischer Forscher wurde bei dem Attentat das Nervengift Nowitschok verwendet, das einst in der Sowjetunion entwickelt wurde.

Der Streit zwischen Moskau und London hat eine schwere diplomatische Krise ausgelöst. Rund 25 westliche Staaten und die Nato wiesen als Reaktion auf den Anschlag etwa 150 russische Diplomaten aus. Moskau verwies im Gegenzug genauso viele westliche Diplomaten des Landes.