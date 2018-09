Sächsische CDU schließt Koalition mit AfD nicht mehr aus

Der neu gewählte Fraktionschef der sächsischen CDU schließt eine Koalition mit der AfD nach den Landtagswahlen 2019 nicht mehr aus. Christian Hartmann sagte in einem Interview mit dem MDR auf die Frage nach einem klaren Nein: „Das werden Sie jetzt von mir in der Form auch nicht hören. Das gebietet schon der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die in diesem Land am 1. September 2019 entscheiden.“ Hartmann führte weiter aus, der politische Hauptgegner bleibe aber nach wie vor die AfD.

Damit stellt sich der Fraktionsvorsitzende gegen den CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der eine Koalition mit der rechtspopulistischen Partei bislang kategorisch ablehnt. Hartmann hatte bei der Wahl gegen Kretschmers Kandidaten, den bisherigen Ausländerbeauftragten der Landesregierung, gewonnen.