Safe Abortion Day 2024 in Freiburg

Am Samstag, den 28.09.2024, fand in Freiburg der Safe Abortion Day statt. An diesem Tag wollen Menschen für reproduktive Gerechtigkeit und für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen demonstrieren. Auf dem Platz der Alten Synagoge waren aus diesem Grund Infotische u.a. von Pro Familia, der Grünen Jugend und Amnesty International aufgestellt. Nach einem starken Regenschauer fand kurz nach 16 Uhr die Kundgebung mit mehreren Reden statt.

Zunächst wurde die Rede vom Bündis "Weg mit §218" gehalten, mit Soundproblemen: 9:04

Frauenkollektiv: 4:07

Situation in Polen (englisch): 5:41

Situation in USA (englisch): 5:54

Pro Familia: 3:28

Kritische Medizin: 2:53

Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt berichtet von ihrem Praxisalltag: 5:38

Leider kam diese Demonstration erneut nicht ohne die Vereinnahmung durch antizionistische und links-autoritäre Aktivist*innen aus. An dem Zelt vom zeitgleich stattfindenden "Dieti bleibt"-Camp war eine Palästina-Fahne angebracht, eine weitere wurde von einem Aktivisten getragen. Des Weiteren waren Personen von Palästina Spricht, Students vor Palestine und weiteren Gruppen auf der Kundgebung in der Nähe zum Camp präsent. Einige Kufyia tragende Menschen waren außerdem im Publikum zu erkennen und an mehreren Pavillions und Zelten angebracht. Die Moderatorin der Versammlung, die ebenfalls ein sogenanntes Pali-Tuch trug, behauptete (wie am 8. März ebenfalls schon) am Ende der Kundgebung gegenüber des RDL-Journalisten, dieser hätte Portraitfotos von ihr gemacht. Erneut wurde der Journalist mit einem antizionistischen Aufkleber am Rucksack als Feind markiert.