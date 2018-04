Der zweite Salon Riot im Slow Club erwartet euch am Samstag (14.04.) mit einem tollen Programm samt Zine Workshop.

Eva sprach mit den Organisatorinnen Sévérine und Doro.

Salon Riot ist ein feministisches Projekt, das DJanes, Bands, Produzent*innen und Künstler*innen unterstützt.

Salon Riot ist ein Ort der Vernetzung und der Sichtbarmachung von schwerpunktmässig weiblicher Kunst, Kultur und Musik.

Salon Riot ist eine Plattform für Macher*innen außerhalb des heteronormativen Mainstreams des Nachtlebens.

Salon Riot feiert Ladypower und die Ideen der Riot Grrrl-Bewegung, für eine Gleichberechtigung von Frauen in der Kulturszene.

Salon Riot bleibt dabei offen für alle Geschlechter und mit dem Ziel, eine Nachtkultur außerhalb binärer Codes und Geschlechterrollen zu schaffen.

SALON RIOT #2 mit

The Gee Strings x Les Millionnaires x CREWZERVIX x PANZERELLA BURNER & CRACK POLLY x MINZ&KUNST PHOTOGRAPHY x Okapi_Riot Zine

THE GEE STRINGS

III Garagen Punk´n´Roll III Berlin

The Gee Strings gehören zweifellos zu den herausragenden ´77-Punkrock Bands. Authentisch, souverän und mit wahnsinnig hoher Energie rotzen sie voller Leidenschaft ihre Zweiminutensongs durch die Lautsprecher – immer mit einer optimalen Dosis aus Sex, Schweiß, Rock´n´Roll.

Der Einfluss von Bands wie den Sex Pistols, Heartbreakers oder The Stooges und natürlich den Ramones ist unverkennbar und die The Gee Strings haben hieraus ihren individuellen, überzeugenden, punkigen Rock´n´Roll kreiert.

Dreckige, mitreißende Songs – irgendwo zwischen Detroit oder New York ´74 und London ´77.

Gekrönt wird alles durch die unnachahmliche Stimme und Show von Sängerin Ingi Pop – the german Joan Jett.

Weitere Infos:

www.geestrings.de

www.facebook.com/The-Gee-Strings-130515893716353

www.thegeestrings.bandcamp.com/album/i-m-so-gee



LES MILLIONNAIRES

III Chanson Punk III München

Von Pankreich bis Germoney x Neo-Punk ohne Grenzen.

Dieses wilde Genre- und Sprachengemisch wird serviert als minimalstischer Chanson-Punk.

Geld, Schönheit, Liebe, Waschmaschine und andere Beziehungsprobleme.

Here is Les Millionnaires!

Weitere Infos:

www.lesmillionnaires.jimdo .com

www.facebook.com/lesmillionnairesband



CREWZERVIX

III Girlz Rap Attack III Tübingen

Piamp & Schnorra representing THUNDERWHEELS – BIKEGÄNG NO. 1

Weitere Infos:

www.crewzervix.bandcamp.com/ releases



FREIBURGS FINEST FEMINIST AFTERSHOW

– PANZERELLA BURNER (Girlsattack)

[Pussypunk I Barbietrash]

https://www.mixcloud.com/panzerella-girlsattack-radiosh/

– CRACK POLLY [Ladypunk I Grrrl Disco]



KUNSTAUSSTELLUNG

von MINZ&KUNST PHOTOGRAPHY

Weitere Infos:

www.minzundkunst.com

Am Nachmittag vor der Veranstaltung von 14.30 – 17:00 Uhr:

ZINE-WORKSHOP mit Okapi_Riot Zine

Teilnehmer*innenzahl begrenzt – Eintritt frei!

Anmeldung ausschließlich via Email an salon.riot@slowclub-freiburg.de

Okapi_Riot Zine ist ein nonprofit DIY Zine über Musik, Subkultur und Zeitgeist, mit intersektionalen, antirassistischen und queer-feministischen Werten und Riot Grrrl Attitüde.

Gemacht mit Punk im Herzen, Girlpower und Liebe.

Okapi Riot orientiert sich an den Riot Grrrl Fanzines der 1990er-Jahre und bietet eine Plattform für aktuelle Themen und Vernetzung – anlog wie auch digital.

Weitere Infos:

www.facebook.com/events/165391744260564

Eintritt: € 10,00 - 12,00 | € Noch nicht bekannt (für Mitglieder)