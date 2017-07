Sammelabschiebung am Donnerstag, Sammelabschiebung am Montag

Am Donnerstag den 6. Juli fand schon wieder eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan statt. 45 Menschen wurden in den Kosovo abgeschoben. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium nach eigenen Angaben 77 Personen abschieben. 2 Betroffene kamen aus dem Abschiebeknast Pforzheim. Unter den Abgeschobenen waren 16 Kinder bis 14 Jahren und nach Angaben des RP 14 Roma.

Bereits an diesem Montag den 10. Juli findet die nächste Sammelabschiebung in den Balkan statt. Der Flug nach Tirana (Albanien) startet laut Aktion Bleiebrecht um 12.10 Uhr vom Baden-Airpark. Die Betroffenen werden aber wie üblich in der kommenden Nacht von Sonntag auf Montag von der Polizei überrascht werden.

(FK)