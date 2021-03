Schikane durch die Polizei bei der 8.März-Demonstration

Die Polizei war mit einem Großaufgebot am 8.März angerückt. Schon nach wenigen Metern stoppte die Polizei die 2500-3000 Teilnehmer*innen große Demonstration, um sie auf eine enge Fahrradstraße umzuleiten. Doch die Demonstration holte sich mit rufen von "Whose street - our Street" kämpferisch die Straße zurück. Später verhaftete die Polizei noch eine Demonstrant*in am Platz der alten Synagoge. Dort waren noch Menschen aus dem Querdenken-Spektrum vor Ort, denen durch die Demonstrationsteilnehmer*Innen deutlich gemacht wurde, dass sie in Freiburg nicht erwünscht sind.

Die meisten Medien berichteten über diese Demonstration nur auf Grundlage der Polizeimeldung.

Anna Stumm vom Demo-Orga-Büdniss erzählt, dass die Polizei von Anfang an provokativ auftrat und warum sich die Teilnehmer*Innen einer feministischen Demonstration sich gegen rechte Hetze positionieren und dass die Medien auch gerne über die Inhalte der Demonstration hätten berichten können.

8:09

Auch Lara, Pronomen:Lara, war auf der Demonstration und berichtet folgendes:

3:30