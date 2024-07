Schule der Erinnerung: Die Geschehnisse direkt aus eigener Perspektive zeigen

Letzte Woche Montag und Dienstag wurde der Dokumentarfilm "Senkata. Memoria du una Massacre" gezeigt.

Sencata ist ein Viertel in der Stadt El Alto, die im Andenhochland Boliviens liegt.

Die Dokumentation bezieht sich auf die Geschehnisse des 19. Novemvbers 2019.

An dem Tag tötete das Milität 10 Demonstrant:innen in Sencata.



An den beiden Abenden wurde nicht nur der Film gezeigt, es waren auch dre besondere Gäste vor Ort die den Film präsentierten: Iveth Saravia Lazarte, Marcelo Vega und Jhonatan Flores.

Die drei waren masgeblich an der Produktion der Dokumentation beteiligt und am 19 November 2019 in Sencata vor Ort.

Mittlerweile sind Sie wieder abgereist, aber ich hatte die Gelegenheit mit der Mitveranstalterin Pia, die die drei nach Freiburg eingeladen hat, zu sprechen.



Mehr Informationen bekommen und für das Projekt spenden kann man über diesen Link: https://www.solikulturaktion.org/fundacion-inti-phajsi/

Hier gehts zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XNx4ckhJNtU