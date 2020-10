25.09.2020 Thema im Migrationsausschuss des Freiburger Gemeinderats am Donnerstag den 24.09.2020 waren u.a. die Unterkunftsgebühren in Unterkünften für Geflüchtete. Wir haben darüber bereits in der Vergangenheit berichtet. Geflüchtete und Obdachlose...