Selbstvertretung wohnungsloser Menschen kritisiert Zählung von Obdachlosen

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2022 will der Berliner Senat obdachlose Menschen, die auf der Straße leben, zählen. Das ganze läuft unter dem Motto „Zeit der Solidarität“. Freiwillige, so der Berliner Senat, seien herzlich willkommen! In einer ersten Zählung waren knapp 2000 obdachlose Menschen erfasst worden. Menschen aus dem Netzwerk der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen kritisieren die geplante Aktion. Warum, darüber haben wir mit Stefan Schneider von der Wohnungslosenstiftung gesprochen.