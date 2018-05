Separatist dürfte im zweiten Wahlgang zum Regierungschef gewählt werden

In Katalonien könnte der Separatist Quim Torra doch noch zum Regierungschef gewählt werden. Im katalanischen Regionalparlament hatte er im ersten Wahlgang keine Mehrheit gefunden. In einem zweiten Wahlgang am heutigen Montag will sich die separatistische antikapitalistische CUP-Fraktion erneut enthalten und Torras Wahl zum Regierungschef dulden. Wenn alle anderen Fraktionen geschlossen abstimmen, könnte Quim Torra mit einer äusserst knappen einfachen Mehrheit von 66 gegen 65 Stimmen gewählt werden.

Im ersten Wahlgang hatte Quim Torra die nötige absolute Mehrheit der Abgeordneten verfehlt. Die CUP hatte sich bereits enthalten.

Es ist der fünfte Versuch, einen neuen Regierungschef für die katalanische Region zu finden.

Lange hielten die separatistischen Fraktionen am abgesetzten Regierungschef Puigdemont fest, der auf eine Entscheidung der deutschen Justiz über seine Auslieferung wartet. Puigdemont hatte schliesslich Quim Torra als Nachfolger vorgeschlagen, einem Separatisten, der nicht von der spanischen Justiz verfolgt wird.

