Sexualaufklärung als feministische Praxis

Sexualaufklärung ist bis heute - wie wir sie aus dem schulischen Umfeld kennen - meist reproduktions- statt lustorientiert. Das ist ein Penis, das eine Vagina - auch wenn daraufhin eigentlich immer ein Bild einer Vulva gezeigt wird - und so wird man schwanger: Aufklärung abgeschlossen.

Das Sexualaufklärung auch anders gehen kann, zeigt Louisa Lorenz in ihren Workshops. In der von ihr veranstalteten "Clit Night" beschäftigt die studierte Kulturwissenschaftlerin sich beispielsweise mit der Klitoris. Dabei setzt sie nicht nur einen Fokus auf die Genitalanatomie, sondern hinterfrägt gemeinsam mit den Teilnehmenden auch vermeintliche Wissenslücken in unserer Gesellschaft diesbezüglich.

Wir haben ihren "Clit Night"-Workshop besucht und mit ihr im Anschluss gesprochen. Im Interview spricht sie über die Gründe für ihr Angebot, warum sie sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt, warum sich die klassische Sexualaufklärung ändern sollte und was eigentlich die Klitoris ist.

Wer selbst Interesse an einem dieser Workshops hat, findet alle nötigen Informationen über https://www.louisalorenz.de/