Wunder Klitoris, #me too, Gwyneth Paltrows Vaginakerze, weibliche Ejakulation, Menstruation, Zwangsprostitution und ein viele Fragen: "Wenn meine Vagina sprechen könnte, was würde sie sagen? Was würde sie tragen?"

Wir hören ausgewählte Ausschnitte aus der V-Show - Eve Ensler's Vagina Monologues reloaded und Regisseurin Charlotte.

Die Vorstellung der ManiActs läuft noch am Dienstag und Mittwoch Abend am Fahnenbergplatz.