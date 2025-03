Sieh da! Sieh da! Ein alter Bekannter taucht auf!

Günther #Öttinger, Ex EU-Kommissar fur Energie und wohnen, ist seit 2024 auch als Berater des chinesischen Handelkonzern #Shein tätig. Die OnlineHandels Plattform steht für fast-mode,fast-business,fast-trading.

Diese Plattform hat ihre hochrangigen Berater Kontakte in EU, GB und USA 2024 massiv ausgebaut.

"In 2022, the company spent about 300,000 euros in Europe and the United States on lobbyists, but by 2024 this had risen to at least 4.3 million euros."

Noch in 2021 war der ehemalige Hochzeits-Onlineshop aus China weitestgehend unbekannt. Jetzt gilt er als einer der mächtigsten Modeimperien weltweit mit angeblich 130 Millionen monatlichen (!) Nutzern allein in Europa

#OettingerConsulting wie auch in Öttingers Funktion als Berater von #Kekst CNC taucht in der Liste der Shein Lobbyisten auf:

"The EU’s transparency register shows that. Oettinger’s own office received between 10 and 25 thousand euros from Shein in 2024. Kekst CNC received between 100 and 200 thousand euros. " sagt die Recherche Gruppe "Follow the money".

In der EU steht die Zollgrenzen Unschädlichkeits Regel von 150 € in der Debatte zur Abschaffung. Eine Regel die gerade Shein weidlich nutzt.

In London lobbyiert Peter Mandelson jetzt auch Botschafter in den USA.

Sowie eine Beraterin der Regierung Starmer, Hudson, die die Wahl der jetzigen Finanzministerin auf dem Ticket ihres Lobbyverbandes realisiert hat. Auch sie steht auf auf der Shein Lobby Liste.

Shein hat u.a. immer noch keine Zulassung an der Londoner Börse wegen dubioser Besitzverhälnisse. Ein Zugang zur Börsen aufsichtsführenden Finanzministerin Reves könnte also von Vorteil sein, um europäisches Geld einzusammeln.

In Frankreich agiert Christophe Castaner, ein früher Wegbereiter für Macron und Regierungsminister. Er nahm im Dezember 24 gar einen Sitz im committee advising Shein on social and environmental issues. Siehe da: Eine bereits von der Nationalversammlung verabschiedete UmweltSteuer zu "ultra-fast-fashion" plus Werbeverbote wurden nur Monate danach zurückgezogen bevor sie im Sent beraten und beschlossen werden konnte.

Ein Schelm wer dabei an Böses denkt – Oder?

(kmm)

siehe für mehr: https://www.ftm.eu/articles/these-six-high-profile-individuals-are-supposed-to-make-shein-s-problems-disappear?utm_source=nieuwsbrief&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=social&utm_medium=email&utm_campaign=SheinENG&utm_campaign=Newsletter%20Yara%2024%2003%202025%20ENG&utm_content=Browse%20Shein%20s%20new%20collection%3A%20lobbyists%20with%20ties%20to%20Trump%2C%20Macron%20and%20Starmer&vgo_ee=QFHh5mXymv1H1JtcDt13yaBYpMJU3jNFpT68J3k%2BmYOZ%3Aw2dlgufORy%2BeMPZZvkIlhOgpMTs9zmhM&share=9E1OLFffxGzZwtz5%2BfytcGQQuwHcuOYABHpvSZooXlUL61ehA77NoUU7JEKqZkE%3D

25. März 2025, 12:33·