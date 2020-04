Situation in den Knästen Deutschlands

Zurzeit sollen wir soviel Zeit wie möglich in unseren eigenen 4 Wänden verbringen. Ein Leben draussen findet zurzeit eh kaum statt, da das meiste einfach verboten ist. Viele von uns bekommen derzeit ein Gefühl dafür was es heißt eingesperrt zu sein. Doch wir können dank Handy, Social Media und co. immerhin noch mit unseren Liebsten in regen Kontakt bleiben.

In den Knästen Deutschlands herscht derzeit Besuchsverbot. Das heisst für die Inhaftierten noch mehr wegfall von sozialen Kontakten. Doch das ist nicht nur das einzige was derzeit schief in den JVA's läuft.

Um einen Einblick zu bekommen haben wir Manuel und Manuela gefragt. Manuelas Mann befindet sich in Thüringen in Haft, wo der Anstaltsarzt nachweißlich mit Corona infiziert war. Manuel ist Bundessprecher der Gefangengewerkschaft/BasisOrganisation (GG/BO) und befindet sich im offenen Vollzug