SOLID PLEASURE * 26.05.2017 * Playlist *

Laut & Deutlich übernimmt Solid Pleasure für eine Nacht:

Ant Orange - Little Wing - Akupe - DL - Karaoke Kalk

Ant Orange - Big Lils - Akupe - DL - Karaoke Kalk

Ant Orange - B2LB - Akupe - DL - Karaoke Kalk

Laurent de Schepper Trio - Pan - Into the Olymp - LP - Karl Records

Laurent de Schepper Trio - Maria - Into the Olymp - LP - Karl Records

Zeitkratzer - Kling Klang - Zeitkratzer perform Kraftwerk & Kraftwerk 2 - CD - Karl Records

Dengue Dengue Dengue - Guarita - Siete Raizes - DL - Soundcloud

Dengue Dengue Dengue - Murda - Boiler Room / live - DL - Soundcloud

Quarta 330 - Fairies Homecomeing - Pixelated EP - EP - Hyperdub

Quarta 330 - Yatagarasu - Pixelated EP - EP - Hyperdub

Ikonika - 435 - Distractions - DL - Hyperdub

Ikonika - Manual Decapitation - Distractions - DL - Hyperdub

Ikonika - Noblest - Distractions - DL - Hyperdub

Peverelist - Wireframes - Tesselations - DL - Livity Sound

Peverelist - Slices of Life - Tesselations - DL - Livity Sound

Irk Yste - Wumpe - Wumpe Stroppe - DL - Give us your Gold

The Mulholland Freeclinic - B.Boneset - At://about blank - DL - Away Music

King Midas / Fennesz - Melt - Edition 1 - 2LP - Ninja Tune

King Midas / Fennesz - We Walk Together - Edition 1 - 2LP - Ninja Tune