SOLID PLEASURE * 28.04.2017 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - No Surprises - MCD - Capitol

SOFT GRID - Herzog On A Bus - Corolla - flac - softgrid.bandcamp

BOSNIAN RAINBOWS - Eli - s.t. - CD - Clouds Hill

DEARLY BELOVED - Who Wants To Know - Admission - CD - Aporia

LE BUTCHERETTES - We No Owe - Chaos As Usual - MCD - AmRep

CRYSTAL FAIRY - Under Trouble - s.t. - CD - Ipecac

BOSS HOG - Sunday Routine - Brood X - CD - Bronze Rat

MISMERIZER - The Number Of The Bitch > Vivivi - 6 Tales Of Horror - Chapter 1 - mp3 - Atypeek Music

DIE ANTWOORD - We Have Candy - Mount Ninji And Da Nice Time Kid - CD - Kobalt Label Services

ADULT. - P rts M ss ng - Detroit House Guests - CD - Mute

KRISTIN HERSH - When The Levee Breaks - Your Ghost - 12" - 4AD

DEPECHE MODE - Where's The Revolution (Algiers Remix) - Where's The Revolution (Remixes) - CD - Sony

KREIDLER - Kannibal - European Song - CD - Bureau B

THE SENIOR ALLSTARS - Across The Water - Elated - LP - V.O.R.

THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Mantra Slider - Welcome To The Infant Freebase - CD - Warner

IGGY POP - Sunday - Post Pop Depression - CD - Caroline

MICHAEL KIWANUKA - Love & Hate - Love & Hate - CD - Polydor

NICOLAS JAAR - The Governor - Sirens - CD - Other People

CAN - Midnight Men - The Lost Tapes - 3xCD Box - Spoon

RYUICHI SAKAMOTO - Async - Async - CD - Milan Music

SHERWOOD & PINCH - Midnight Mindset - Man Vs. Sofa - CD - On-U Sound

THE MOONLANDINGZ - This Cities Undone - Interplanetary Class Classics - CD - PIAS

THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM - There's No Underwear In Space - Monolith Of Phobos - CD - PIAS

THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE - Open Minds Now Close - Don't Get Lost - CD - 'A'

TINARIWEN - Talyat - Elwan - CD - Wedge

