SOLID PLEASURE * 28.10.2016 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - No Surprises - MCD - Capitol

THE NOTWIST - Pilot - Superheroes, Ghostvillains + Stuff - DCD - Alien Transistor

KATE TEMPEST - Europe Is Lost 7th March - Let Them Eat Chaos - CD - Caroline

DIE ANTWOORD - We Have Candy - Mount Ninji And Da Nice Time Kid - CD - Kobalt Label Services

SOFT GRID - Herzog On A Bus - Corolla - flac - softgrid.bandcamp

A BAND OF CRICKETS - The Devil's Pact - Inter Larvas - CD - Behind The Black Curtain

TORTOISE - Shake Hands With Danger - The Catastrophist - CD - Thrill Jockey

WANG WEN - Red Wall And Black Wall - Sweet Home, Go! - CD - Pelagic

TRENTEMØLLER - Spinning - Fixion - CD - In My Room

LNZNDRF - Hypno-Skate - s.t. - CD - 4AD

IGGY POP - Sunday - Post Pop Depression - CD - Caroline

CAMERA - Affenfaust - Phantom Of Liberty - CD - Bureau B

YELLO - The Evening's Young - Claro Que Si - CD - Vertigo

THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM - Bubbles Burst - Monolith Of Phobos - CD - PIAS

RADIOHEAD - Ful Stop - A Moon Shaped Pool - CD - XL

HOX - It's Too Much - Duke Of York - CD - Editions Mego

YELLO - Blue Biscuit - Toy - CD - Vertigo

YELLO - Frautonium - Toy - CD - Vertigo

HOX - Track And Field - Duke Of York - CD - Editions Mego

RADIOHEAD - Desert Island Disk - A Moon Shaped Pool - CD - XL

RAYON - Cuts - A Beat Of Silence - CD - Morr Music

