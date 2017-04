"Solidarische Ökonomie ist eine Schule"

Vom 9.-11. Juni 2017 wird in Athen der Kongress "UniverSSE2017" stattfinden. SSE steht für Social and Solidarity Economy, also Solidarische Ökonomie. An dem Wochenende werden in Räumen der Landwirtschaftlichen Universität Athens Vorträge, Workshops und Panels zu verschiedenen Bereichen der SSE abgehalten. Aus ganz Europa werden Gruppen kommen, die im Feld der SSE aktiv sind, sich vorstellen, austauschen und vernetzen. Die Koordinatorin des Orgateams von "UniverSSE2017" erzählt uns im Interview, welche Gruppen hinter der Organisation stecken, welche Unterthemen der SSE behandelt werden und warum SSE wichtig ist.

Website: www.universse2017.org

Ab dem 1. Mai wird eine Crowdfundingkampagne gestartet - es sollen 10.000€ gesammelt werden, die hauptsächlich solchen Gruppen zu Gute kommen sollen, die sich Anfahrt und Unterkunft während des Kongresses nicht leisten können. Auf der Plattform www.goteo.org kann das Projekt ab dem 1. Mai also finanziell unterstützt werden.

Außerdem sind alle Interessierten herzlich eingeladen, selbst nach Athen zu kommen und teilzunehmen.