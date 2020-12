Das Linke Zentrum Adelante hat eine Spendenkampagne gestartet um die Lücke, die Corona in ihren Haushalt gerissen hat zu stopfen... was trotzdem so lief 2020, was Aussichten für 2021 sind und wie das jetzt genau funktioniert mit dem Spenden haben uns zwei Aktive aus dem LiZ erzählt.

mehr Infos findet ihr unter:

www.liz-freiburg.org