Solidarität mit den inhaftierten JournalistInnen in der Türkei

Als Mitarbeiter*innen von Radio Dreyeckland solidarisieren wir uns mit unserem in der Türkei inhaftierten Kollegen Deniz Yücel. Wir haben uns davon überzeugt, dass Deniz Yücel wegen nichts beschuldigt wird, was nicht zur normalen Arbeit eines Journalisten überall auf der Welt gehört. Unsere Solidarität gilt auch allen anderen JournalistInnen in der Türkei, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit inhaftiert sind, denen Verfahren drohen, denen die Pressekarte entzogen wurde oder die aufgrund von politischem Druck entlassen wurden. Wer gegen JournalistInnen vorgeht, geht gegen das Recht von allen vor, sich aus vielfältigen, nicht zensierten Quellen zu informieren. Demokratie ohne freie Medien ist wie eine Wahl mit vorab ausgefüllten Wahlzetteln.
Wir nehmen an, dass die derzeitige türkische Regierung unseren Appell für die Freilassung von Deniz Yücel sowie aller anderen inhaftierten JournalistInnen in der Türkei und die Wiederherstellung der Pressefreiheit kaum hören wird. Daher appellieren wir an die bundesdeutsche Regierung und die Institutionen der EU, nicht den bequemen Weg zu gehen und nach kurzer Empörung zur Tagesordnung zurückzukehren. Wir können uns an keinem Fall erinnern, in dem auf diese Weise irgendetwas besser geworden wäre.
Asyl für betroffene JournalistInnen und Oppositionelle aus der Türkei betrachten wir als selbstverständlich. Politischer Druck seitens der EU und der sofortige Stopp deutscher Waffenexporte in die Türkei sind überfällig.
Betriebsgruppe, Radio Dreyeckland
Liste der inhaftierten JournalistInnen in der Türkei
zusammengestellt von der türkischen JournalistInnen-Gewerkschaft Türkiye Gazeteciler Sendikasi
Stand Februar 2017
1. Abdulkadir Turay- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri
2. Abdullah Kılıç- Meydan Gazetesi köşe yazarı
3. Abdullah Özyurt- Zaman Gazetesi muhabiri
4. Ahmet Altan
5. Ahmet Memiş- Gazeteci, Haberdar İnternet Sitesi
6. Ahmet Metin Sekizkardeş- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
7. Ahmet Şık- Cumhuriyet Gazetesi
8. Ahmet Turan Alkan- Zaman Gazetesi eski yazarı
9. Ahmet Yavaş- TRT (Erzurum)
10. Akın Atalay- Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı
11. Alaattin Güner- Cihan Haber Ajansı eski Medya Direktörü
12. Alaattin Kaya- Zaman Gazetesi eski imtiyaz sahibi
13. Ali Akkuş- Zaman Gazetesi eski genel yayınlar editörü
14. Ali Aşikar – Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
15. Ali Bulaç- Zaman Gazetesi eski yazarı
16. Ali Konar- Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü
17. Ali Ünal- Zaman Gazetesi köşe yazarı
18. Arafat Dayan- Demokratik Ulus Gazetesi eski yazı işleri müdürü
19. Arap Turan- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
20. Aslı Ceren Aslan- Özgür Gelecek Gazetesi yazı işleri müdürü
21. Atilla Taş- Meydan Gazetesi köşe yazarı
22. Ayşe Nazlı Ilıcak- Yarına Bakış Gazetesi yazarı
23. Ayşenur Parıldak- Zaman Gazetesi eski muhabiri
24. Aytekin Gezici- Gazeteci-Yazar
25. Aziz İstegün- Zaman Gazetesi Diyarbakır Bölge Temsilcisi
26. Bayram Kaya- Zaman Gazetesi muhabiri
27. Bayram Parlak- Radyo Cihan (Diyarbakır) çalışanı
28. Bülent Utku- Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi
29. Bünyamin Köseli- Aksiyon Dergisi muhabiri
30. Cebrail Parıltı- Anadolu Ajansı (AA) Derik muhabiri
31. Cemal Azmi Kalyoncu- Gazeteci ve Yazarlar Vakfı
32. Cihan Acar- Bugün Gazetesi muhabiri
33. Cihat Ünal- Antalya Zaman Gazetesi muhabiri
34. Cuma Kaya- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
35. Cuma Ulus- Millet Gazetesi yayın koordinatörü
36. Cumali Önal- Zaman Arapça servis sorumlusu
37. Deniz Yücel- Die Welt Türkiye Temsilcisi
38. Emin Demir- Serbest Gazeteci
39. Emre Soncan- Zaman Gazetesi eski savunma muhabiri
40. Ercan Gün- Fox TV Haber Editörü
41. Erdal Süsem- Eylül Dergisi Editörü, Hükümlü
42. Erdal Şen- Meydan gazetesi eski yazı işleri müdürü
43. Erol Zavar- Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
44. Ersin Şanlı- TRT yurt haberleri müdürü
45. Faruk Akkan- Cihan Haber Ajansı genel müdürü
46. Ferhat Çiftçi- Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Hükümlü
47. Ferit Toprak- Azadiya Welat çalışanı
48. Fevzi Yazıcı- Zaman Gazetesi görsel yönetmeni
49. Gökçe Fırat Çulhaoğlu- Türksolu Gazetesi yazarı
50. Gurbet Çakar- Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü
51. Gültekin Avcı- Bugün köşe yazarı
52. Güray Tekin Öz- Yazar
53. Habip Güler- Zaman Gazetesi eski muhabiri
54. Hakan Aksel- TRT yapımcı-yönetmen
55. Hakan Karasinir- Yazar
56. Hakan Taşdelen- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
57. Halil İbrahim Mert- TRT (Erzurum)
58. Hamit Dilbahar- Azadiya Welat Gazetesi yazarı, Hükümlü
59. Hanım Büşra Erdal- Zaman Gazetesi eski muhabiri ve köşe yazarı
60. Haşim Söylemez- Aksiyon Dergisi eski yazarı
61. Hatice Duman- Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
62. Hidayet Karaca- Samanyolu Yayın Grubu Başkanı
63. Hülya Karakaya- Özgür Halk Dergisi yazı işleri müdürü
64. Hüseyin Aydın- Cihan Haber Ajansı muhabiri
65. Hüseyin Turan- Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar
66. İbrahim Balta- Zaman Gazetesi eski ekonomi editörü
67. ibrahim Kareyeğen- Zaman gazetesi eski yazı işleri müdürü
68. İdris Sayılgan, DİHA muhabiri
69. İlker İlkan- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
70. İnan Kızılkaya- Özgür Gündem Gazetesi yazı işleri müdürü
71. İsa Siyi, Haberdar İnternet Sitesi editörü
72. İsmail Avcı- Zaman Gazetesi Diyarbakır muhabiri
73. Kadri Gürsel- Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı
74. Kamuran Sunbat- DİHA Çukurova eski Muhabiri, Hükümlü
75. Kenan Baş- Zaman Gazetesi Antalya muhabiri
76. Kenan Karavil- Radyo Dünya genel yayın yönetmeni,Hükümlü
77. Lokman Erdoğan- Çorum Manşet Gazetesi yayın kurulu üyesi
78. Mahir Kanaat- Birgün Gazetesi çalışanı
79. Mazlum Dolan- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri
80. Mehmet Altan
81. Mehmet Baransu- Taraf Gazetesi Yazarı
82. Mehmet Dener- Şanlıurfa.com sitesi yayın yönetmeni
83. Mehmet Kuru- Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri
84. Mehmet Özdemir- Zaman Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü
85. Mikail Barut- Özgür Halk Dergisi eski editörü, Hükümlü
86. Miktat Algül- Mezitli FM genel yayın koordinatörü,Hükümlü
87. Mizgin Çay– Radyo Karacadağ
88. Muhammet Taşçılar- Sanliurfa.com haber sitesi yayın yönetmeni.
89. Murat Aksoy- Yeni Şafak Gazetesi eski yazarı
90. Murat Avcıoğlu- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.
91. Murat Dağdeviren- Demokrat Gebze Gazetesi sahibi
92. Murat Öztürk- Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü
93. Murat Sabuncu- Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni
94. Musa Kart- Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi
95. Mustafa Erkan Acar- Bugün Gazetesi haber müdürü
96. Mustafa Gök- Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Hükümlü
97. Mustafa Kemal Güngör- Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi
98. Mustafa Ünal- Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi
99. Mutlu Çölgeçen- Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü
100. Mümtazer Türköne- Zaman Gazetesi köşe yazarı
101. Nedim Türfent- Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
102. Nizamettin Yılmaz- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
103. Nuri Durna- TRT (Erzurum)
104. Nuri Yeşil- Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Hükümlü
105. Nurullah Kaya- Zaman Gazetesi Gaziantep bölge temsilcisi
106. Olgun Matur- Antalya yerel gazeteci
107. Osman Yakut- Zaman Gazetesi Antalya muhabiri
108. Ömer Çelik- DİHA haber müdürü
109. Önder Çelik- Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi
110. Özgür Amed (Ethem Çağır)- Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Hükümlü
111. Özgür Tokay- Özgür Gelecek Gazetesi
112. Özkan Mayda- Antalya Zaman Gazetesi muhabiri
113. Rabia Özkaya- Özgür Halk Dergisi çalışanı
114. Ramazan Alkan- Yeni Akit muhabiri
115. Resul Cengiz- Zaman Gazetesi Denizli eski muhabiri
116. Sadık Demir- Radyo Karacadağ
117. Salih Erbekler- Radyo Karacadağ
118. Sami Tunca- Mücadele Birliği Dergisi yazı işleri müdürü, Hükümlü
119. Serkan Aydemir- Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri
120. Seyid Kılıç- TRT Haber
121. Seyithan Akyüz- Azadiya Welat Gazetesi Adana, Hükümlü
122. Şahabettin Demir- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri, Hükümlü
123. Şahin Alpay- Zaman Gazetesi yazarı
124. Şeref Yılmaz- Irmak TV yönetim kurulu başkan yardımcı
125. Şerife Oruç- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri
126. Şirin Çoban- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
127. Tunca Öğreten- Diken İnternet Sitesi çalışanı
128. Tuncer Çetinkaya- Zaman Antalya Bölge Temsilcisi
129. Turhan Günay- Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni
130. Ufuk Şanlı- Vatan Gazetesi eski yazarı
131. Vahit Yazgan- Zaman Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi
132. Vedat Demir- Yarına Bakış Gazetesi eski yazarı
133. Yakup Çetin- Zaman Gazetesi eski muhabiri
134. Yakup Şimşek- Zaman Gazetesi eski pazarlama müdürü
135. Yalçın Güler- TRT (Erzurum)
136. Yener Dönmez- Habervaktim sitesi kurucusu
137. Yetkin Yıldız- Aktif Haber
138. Yılmaz Kahraman- Özgür Halk Dergisi Editörü, Hükümlü
139. Zafer Özsoy- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
140. Zeynel Abidin Bulut- Azadiya Welat Gazetesi editörü
141. Ziya Ataman- Dicle Haber Ajansı (DİHA) stajyer muhabiri