Solidarität mit den inhaftierten JournalistInnen in der Türkei

Als Mitarbeiter*innen von Radio Dreyeckland solidarisieren wir uns mit unserem in der Türkei inhaftierten Kollegen Deniz Yücel. Wir haben uns davon überzeugt, dass Deniz Yücel wegen nichts beschuldigt wird, was nicht zur normalen Arbeit eines Journalisten überall auf der Welt gehört. Unsere Solidarität gilt auch allen anderen JournalistInnen in der Türkei, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit inhaftiert sind, denen Verfahren drohen, denen die Pressekarte entzogen wurde oder die aufgrund von politischem Druck entlassen wurden. Wer gegen JournalistInnen vorgeht, geht gegen das Recht von allen vor, sich aus vielfältigen, nicht zensierten Quellen zu informieren. Demokratie ohne freie Medien ist wie eine Wahl mit vorab ausgefüllten Wahlzetteln.

Wir nehmen an, dass die derzeitige türkische Regierung unseren Appell für die Freilassung von Deniz Yücel sowie aller anderen inhaftierten JournalistInnen in der Türkei und die Wiederherstellung der Pressefreiheit kaum hören wird. Daher appellieren wir an die bundesdeutsche Regierung und die Institutionen der EU, nicht den bequemen Weg zu gehen und nach kurzer Empörung zur Tagesordnung zurückzukehren. Wir können uns an keinem Fall erinnern, in dem auf diese Weise irgendetwas besser geworden wäre.

Asyl für betroffene JournalistInnen und Oppositionelle aus der Türkei betrachten wir als selbstverständlich. Politischer Druck seitens der EU und der sofortige Stopp deutscher Waffenexporte in die Türkei sind überfällig.

Betriebsgruppe, Radio Dreyeckland

Liste der inhaftierten JournalistInnen in der Türkei

zusammengestellt von der türkischen JournalistInnen-Gewerkschaft Türkiye Gazeteciler Sendikasi

Stand Februar 2017

