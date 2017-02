Solidaritätsnetzwerke und Asylpannen in Spanien

Im September 2015 wurden innerhalb der EU Abkommen beschlossen, um flüchtende Menschen, welche hauptsächlich in Griechenland und Italien ankommen, auf mehrere EU-Staaten umzuveteilen. Seit diesem Abkommen sind lediglich 9% der flüchtenden Personen aus Italien und weniger als 14% aus Griechenland umverteilt worden.

Am vergangenen Samstag gingen deshalb in Barcelona zwischen 160,000 (Angabe der Polizei) und 500,000 (Angabe der Organisator*innen) Menschen auf die Straße, um dafür zu protestieren, dass Spanien endlich diese Menschen wie versprochen aufnimmt. Diesem Protest folgte am Sonntag, dem 26.02, eine Spanien-weiten Protestwelle mit 30 Demonstrationen gegen die Festung Europa. Mit Ralf Streck sprachen wir über die existierenden Solidaritäts-Strukturen in Spanien, welche diese Mobilisierung ermöglichten.