Sollen andere für die deutsche Autobahn hungern?

Während wegen des Überfalls auf die Ukraine und der Hitzewelle in Indien der Welt eine eine Hungerkatastrophe und zusätzlich Millionen Menschen wegen hoher Preise der Absturz in die Armut droht, kippen wir in Deutschland fleißig Getreide und Speiseöl in den Tank, den viele für ihr Recht auf verschwenderische Schnellfahrt in die CO2-erfüllte Atmosphäre pusten. Sorry, wenn das jetzt zu moralisch klingt, ist halt so. Welche kolossalen Mengen an Lebensmitteln da verschwendet werden berichtet Matthias Lambrecht von Greenpeace im Gespräch mit Radio Dreyeckland. Greenpeace hat auch eine Informationsaktion am kommenden Samstag, 21. Mai zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Freiburger Rathausplatz angekündigt.