Sondersendung zum Jahrestag des Verbots der linken Medienplattform linksunten.indymedia.org

Vor einem Jahr wurde die unabhängige Onlineplattform linksunten.indymedia.org durch das Innenministerium verboten. Das Verbot ging einher mit Hausdurchsuchungen von Privatwohnungen vermeintlicher linksunten Macher/innen und des Autonomen Zentrums KTS in Freiburg.

Indyonair Part 1

Eine kurze Erinnerung an den G 20 Gipfel letzten Juli in Hamburg und die Frage wie sich das Linksuntenverbot in den Kontext der Gipfelproteste einreiht

Our Media – Indymedia! Mitschnitt eines Hintergrundvortrag zur Entstehungsgeschichte von Indymedia

Was war indymedia linksunten?

Die Zensuraktion am 25.08.2017

Indyonair Part 2

Interview mit Angela Furmaniak, Anwältin im Verbotsverfahren, zum juristischen Stand der Dinge

Repressionsnews im Indyonair-newswire „Was würde wohl heute auf indymedia.linksunten.org stehen?“

Auszüge aus der zum Jahrestag des Verbotes erschienen linksunten indiymedia Printversion

Indyonair Part 3

Gespräch mit Medienmachenden zum Verbotsverfahren und zu freien Medien.

Interview mit einer Macherin von linksunten.indymedia.org

Hörspiel zu Hausdurchsuchungen vom Radiokollektiv „Ausbruch – die Antirepressionswelle“