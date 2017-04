Sookee im Musikmagazin

Sookee hat über 10 Jahren als Rapperin und Aktivistin das Label Springstoff mitgestaltet. Ihre Beziehung zu HipHop war in dieser langen Zeit durchaus bewegt: Sie hat ihren eigenen Standpunkt immer wieder überarbeitet und sich in den letzten Jahren als queer-feministische Rapperin einen Namen gemacht, den sie so deutlich buchstabiert, dass mittlerweile auch die HipHop-Medien im Mainstream wissen wie man ihn schreibt.

Ihr neues Album "Mortem & Makeup" ist gewohnt politisch. Nein, vielleicht sogar das politischste überhaupt. Gay-Rights, Verschwörungstheorien und Prostitution sind nur eine Auswahl an Themen, an denen sich Sookee (erfolgreich) abarbeitet. Sie erzählte uns selbst von ihren Motiven.