Soziale Proteste in Brasilien gegen Neoliberalismus

Seit dem Sommer 2016 werden in Brasilien massive Kürzungen von Sozialprogrammen vorgenommen. Michel Temer hat im Sommer die Presidentschaft übernommen, nachdem die Präsidentin Dilma Rouseff der Socialist Workers Party wegen Korruptionsvorwürfen ihres Amtes enthoben wurde. Unter Temer wurde die Aufklärung von weiteren Korruptionsvorwürfen gestoppt und ein neoliberales Sparprogramm von großem Ausmaß gestartet.

Deswegen finden verschiedene Proteste in letzter Zeit statt, gegen höhere Renteneintrittsalter, steigende ÖPNV preise und zunehmende Korruption. Erst letzten Freitag gab es Landesweit ein Generalstreik, für den 13. Mai sind landesweit weitere Proteste angekündigt. Den vergangenen März war ein Aktivist aus Freiburg vor Ort in Curitiba, mit dem RDL ein längeres Gespräch führen konnte. Kurz vorher, im Februar gab es in Brasilien eine Welle von Protesten gegen die Privatisierung der Wasserversorgung…