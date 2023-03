Sozialticket – 38 statt 34 € Eigenanteil , wenn Wissing-D mit städtischer Subvention nur 28 €….?

(kmm) Die Stadt Freiburg will, so die Verwaltung,von Bürgergeld und Wohngeldbeziehenden künftig 4 € mehr für das Regio BasisMonatsTicket abkassieren: 38 € bei einen Komplettanteil im Bürgergeld von 42 € für Alle Mobilitätskosten im Bürgergeld. Der Abstand zum D-Ticket (auf 28€ verbilligt) des Volker Wissing bestünde dann 10 € für die Nutzenden, wobei die Stadt dabei auch noch – 2023- 9, 50€ fürs Wissing-Ticket an Zuschuss einspart.

Wohngeld und Bürgergeld Beziehende als Sparschwein für den Haushalt?! Dabei weiss die Stadt jetzt schon, dass das W-Ticket, dass 2024 kräftig steigen soll, nicht nur wegen dem Wegfall der -Abo-Kündigungs wohl von mehr genutzt werden wird, als die angenommenen nur 40 % Anteil der nutzenden Berechtigten. Herr Gourdial.0:07



Drei Fraktion ESFA, SPD und JUPI werden wohl auf den alten Sozialticketpreis von 34€ Eigenanteil bestehen. Nur fehlt – noch - die Mehrheit mit den Grünen. Für die sprach Timothy Simms die alte Hartz 4 Bastion zu Gunsten öffentlicher(Kommunal-)Haushalte aufrecht zuerhalten.0:57

Sozialamtschef Gourdial versprach Nachberechnungen bis Mittwoch um die Verwaltungsmehrheit zum 21.3.23 im Gemeinderat zu sichern :0:21



OB Martion Horn weiss auch, dass länderübergreifend viel im Fluss ist. 1:25



Was Gourdial für Mittwoch versprach, lieferte Gregor Mohlberg bereits zum Schluss der Sitzung 0:34