Spanien stoppt Auslieferungsverfahren von Dogan Akhanli

Der aus der Türkei stammende deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli wird nicht an Erdogans Justiz ausgeliefert. Der spanische Ministerrat hat auf Anraten des Justizministers Rafael Catalá beschlossen, das Auslieferungsverfahren nicht fortzusetzen. Dies geht aus einer Mitteilung des Ministeriums am Freitagmorgen hervor. Akhanli, der in Köln lebt hatte im spanischen Granada Urlaub gemacht. Dort wurde er am 19. August von der spanischen Polizei festgenommen, weil ihn die Türkei über Interpol suchen ließ. Die türkische Regierung hatte den Schriftsteller als eine Art gefährlichen Gangster ("bewaffnet") dargestellt. Nach Intervention des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel wurde Akhanli zwar aus der Haft entlassen, musste aber das Verfahren in Madrid abwarten. Seiner Rückkehr nach Köln dürfte nun nichtsmehr im Wege stehen.

Einige Tage vor Akhanli wurde der schwedische Journalist Hamza Yalcin in Spanien ebenfalls aufgrund eines Auslieferungsbegehrens aus Ankara inhaftiert. Auch sein Fall sollte nicht in Vergessenheit geraten.