Türkei ging gegen Schriftsteller Akhanli mit schweren Vorwürfen vor

Wie jetzt bekannt wurde, ist die Türkei bei der Fahndung nach dem Schriftsteller Dogan Akhanli um seine Auslieferung zu erreichen mit noch schwereren Vorwürfen vorgegangen als bisher bekannt war. Der deutsche Staatsbürger hatte in Spanien Urlaub gemacht und wurde am 19. August völlig überraschend in seiner Ferienwohnung festgenommen, weil ihn die türkische Regierung über Interpol mit Roter Markierung suchen ließ. Nach Intervention der deutschen Regierung wurde Akhanli freigelassen, darf aber Spanien nicht verlassen, so lange das Verfahren wegen seiner Auslieferung läuft. Hintergrund ist, so war anzunehmen, der Vorwurf, er habe im Jahr 1989 eine Wechselstube in Istanbul überfallen. 2011 wurde Akhanli von einem Gericht in Istanbul freigesprochen, nachdem ihn Zeugen nicht als Täter identifiziert hatten. Zwei Jahre später hob ein anderes Gericht die Entscheidung auf.

Interpol verlangt nun wegen neuer Anschuldigungen und betreffend die Aufhebung der früheren türkischen Staatsbürgerschaft Akhanli Klärung von Ankara. Es hat den Anschein, als habe man Akhanlis Akte etwas dicker gemacht, um des oppositionellen Schriftstellers habhaft zu werden.