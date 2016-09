Streik nach mehreren Selbstmorden auf französischer Grossbaustelle

Bauarbeiter haben im südfranzösischen Toulouse am gestrigen Donnerstag nach vier Selbstmorden aus Protest gegen den Druck in ihren Unternehmen gestreikt. Die Gewerkschaft CGT hatte zum Streik beim Bauriesen Eiffage sowie in zwei weiteren Unternehmen aufgerufen. Alle drei Unternehmen sind an der Baustelle eines neuen Viertels beteiligt, auf welcher im vergangenen Jahr vier Bauarbeiter Selsbtmord begangen hatten. Am 15. September hatte sich ein Bauarbeiter auf der Baustelle erhängt. Der jüngste Suizid geschah am 20. September auf dem Weg zur Arbeit. Die Leitung der Firma Eiffage sah jedoch keine Verbindung zwischen diese Suizide und der Arbeit.

Die Gewerkschaft CGT macht die Veränderungen in der Organisation für die dramatische Arbeitsstimmung verantwortlich. Sie kritisiert das System von Subunternehmern, Entlassungen, Druck auf der Arbeit und einer Angstpolitik in Unternehmen. Zwei Angestellte haben gegen ihre Unternehmen wegen Mobbing geklagt.