Türkei: Erziehungsministerium fordert Gehorsam gegenüber dem Ehemann

In einem vom Nationalen Erziehungsministerium vorbereiteten Schulbuch für die oberen Klassen heißt es wörtlich: „Als Gegenleistung für die Verantwortung, die der Islam dem Mann aufgetragen hat, wird auch von der Frau Gehorsam gefordert, dieser Gehorsam wird als Gottesdienst gewertet“. Außerdem steht in dem Schulbuch, dass Ehen mit Atheisten und anderen Ungläubigen untersagt sind. Kinderehen, die nach türkischem Recht verboten sind aber in manchen religiösen Kreisen toleriert werden, werden als „Sitte in unserem Land“ indirekt legitimiert. Das Buch verurteilt immerhin die ländliche Sitte, Frauen gegen einen an die Familie zu zahlenden Brautpreis zu verheiraten.