Türkei: Religionsbehörde für Kinderehe für Mädchen ab 9 Jahren

Die staatliche Religionsbehörde Diyanet hat die Kinderehe für Mädchen ab 9 Jahren und Buben ab 12 Jahren für legitim erklärt. Das Diyanet äußert diese Ansicht zwar etwas klausuliert aber deutlich. Die Geschlechtsreife trete unterschiedlich ein, argumentiert das Diyanet. Wenn sie erreicht sei, könne man aber heiraten, ja es gebe sogar eine Verpflichtung dazu, wenn sonst die Gefahr einer illegitimen Beziehung bestehe. Nach islamischer Vorstellung sei die Geschlechtsreife bei Mädchen mit 9 Jahren und bei Jungen mit 12 Jahren erreicht. Für die Trauung seien zwei Zeugen notwendig und es sei "besser" wenn ein Erziehungsberechtigter dabei sei. Diese Empfehlungen des Diyanet stehen in krassem Gegensatz zu dem geltenden türkischen Recht, das Kinderehen nicht gestattet und eine staatliche Eheschließung vorsieht. Das scheint das Diyanet aber heutzutage kaum noch zu kümmern. Immer öfter empfiehlt das Diyanet die Anwendung des überkommenen islamischen Familienrechts. Vor kurzem hat das Diyanet auch der Scheidung per SMS zugestimmt - versteht sich, wenn die SMS vom Ehemann kommt. Das Diyanet ist keine unabhängige Institution. Der Chef des Diyanet wird von der Regierung eingesetzt und normalerweise ist die Behörde auch stramm auf Kurs der Regierung. Der jetzige Vorstoß könnte auch gut ein Ablenkungsmanöver sein, denn gerade wurde bekannt, dass in Istanbul und Ankara zahlreiche U-Bahnstrecken wegen Überschuldung der Kommunen nicht gebaut werden können. In den beiden größten Städten der Türkei regiert Erdogans AKP. Aber was auch immer der aktuelle Anlass sein mag, Atatürks laizistische Republik wird immer weiter ausgehöhlt. Im Nachbarland Iran ist die Ehe mit 9 bzw. 12 Jahren (nach dem etwas kürzeren Mondkalender) bereits Gesetz, auch wenn in Iran nur wenige Familien davon tatsächlich Gebrauch machen.

jk