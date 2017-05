Der Schwerpunkt der breit diskutierten Tätigkeit des türkischen Geheimdienst MIT liegt in Nordrhein-Wesfalen. Dies geht aus einem Bericht der Zeitung WAZ hervor. 169 der etwa 300 Personen auf der Liste mit bespitzelten Personen wohnen demnach in NRW. Die der türkische Geheimdienst hatte die Liste bei der Münchner Sicherheitskonferenz dem BND übergeben. Laut nordrhein-westfälischem Innenministerium habe man die Betroffenen gewarnt, bei Reisen in die Türkei vorsichtig zu sein. (FK)