In einem kurzen Gespräch mit Radio Dreyeckland erläutert Wolfgang Proske die Buchreihe "Täter, Helfer, Trittbrettfahrer" als Einstieg in die "Täterforschung" zum NS in Baden-Württemberg. Einen Überblick über die Reihe findet sich auch auf:

http://www.ns-belastete.de/index.html