Wer war der Freiburger KZ-Arzt Waldemar Hoven?

Seit 2010 erscheinen in der auf 10 Bände angelegten Buchreihe Biografien über NS-Belastete aus ausgewählten Regionen in Baden-Württemberg. Jetzt folgt der südbadische Band. Vorgestellt wird er am Dienstag, 7. März um 19:30 in der Landeszentrale für politische Bildung, Bertoldstr. 55 in Freiburg. Die Breisacher Psychoanalytikerin Dr. Christiane Walesch-Schneller wird über den aus Oberrimsingen stammenden German Josef Schillinger sprechen, der SS-Unterscharführer war Rapportführer im KZ Auschwitz war. Der Soziologe und Erziehungswissenschaftler Dr. Bernd Hainmüller spricht über Heiner Bieg, einen HJ-Funktionär, der ab 1941 als Landesjugendführer der „Reichsdeutschen Jugend in der Schweiz“ fungierte. Der Freiburger Sozialwissenschaftler Heiko Wegmann nimmt sich den Arzt Waldemar Hoven vor, der im KZ Buchenwald tätig war; er wird auch auf weitere aus Freiburg stammende KZ-Ärzte eingehen.

Veranstalter: Kugelberg Verlag, Gerstetten, Moderation: Dr. Marie Muschalek.

In einem Vorabinterview fragte Radio Dreyeckland Heiko Wegmann, warum er sich unter den vielen Möglichkeiten in Südbaden gerade den KZ-Arzt Waldemar Hoven für eine eingehende Betrachtung ausgewählt hat.

Weitere Informationen zur Buchreihe unter http://www.ns-belastete.de/