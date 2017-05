Tag der Befreiung – Abschiebung von Roma

Am heutigen 8.Mai wird in verschiedenen europäischen Ländern der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht gedacht. Meist wird vom Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus gesprochen. Immer wieder wurde, wie durch Helmuth Kohl, der erklärte, „der Tag wurde für die Deutschen ein Tag der Befreiung“, versucht, die Schuld der deutschen Bevölkerung für den Nationalsozialismus kleinzureden.

Am heutigen Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus schiebt Baden-Württemberg wieder einmal zahlreiche Menschen nach Serbien und Mazedonien ab. Der Sammelabschiebeflug vom Baden-Airpark startet laut Aktion Bleiberecht um 12.25 Uhr. Betroffen werden wieder hauptsächlich Roma sein, und damit Angehörige einer der großen Opfergruppen des Nationalsozialismus. (FK)