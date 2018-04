Obwohl die Zollfahndung ihre Kontrollen erhöht hat, sieht Andreas Harnack, Bezirksleiter der IG Bauen-Agrar-Umwelt in Stuttgart noch weit mehr Bedarf. Er gibt auch zu bedenken, dass die durchschnittliche Betriebsgröße im Baugewerbe bei 10 Beschäftigten liegt und es schon deshalb noch weit mehr Kontrollen geben müsste. Eine Möglichkeit wäre eine größere Beteiligung der Gewerkschaft an der Kontrolle, wie es in der Schweiz praktiziert wird.