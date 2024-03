Tax the rich - eine EU-weite Bürgerinitiative

Was wird nicht alles diskutiert, wenn es um Steuern in Deutschland geht. Wer sollte mehr bezahlen, wer sollte weniger bezahlen und was wird das für Auswirkungen auf alle haben? Die französische Initiative Tax the rich bezieht hierbei eine klare Haltung: Superreiche müssen besteuert werden – und zwar auf EU-Ebene! Attac und Oxfam sind dabei, diese Initiative in Deutschland bekannt zu machen. Wir haben mit Alfred Aibel von Attac über die Initiative und die Chancen dieser Idee gesprochen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich beteiligen. Wie? Das verraten wir am Ende des Beitrags. Nun klärt uns Alfred Aibel darüber auf, um was es bei Tax the rich geht.

Sie wollen unterzeichnen? Folgen Sie dem Link: https://www.tax-the-rich.eu/