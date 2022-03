TAX THE RICH

0:44

So .So. So - Christian Lindner F-D-P

die schlagkräftigste, mo(r)derne handlungsfähige Armee in Europa

Christian redet nicht wofür – klar scheint für ihn aber zu sein, handlungsfähig weiterhin weltweit, nicht nur Schutz der kleineren Nato-Staaten im Baltikum - wo jetzt auch angeblich „die warme Unterwäsche“ fehlte……

D-A-S Olaf spricht von nuklearer Teilhabe gar und meint die Bomber in der Tornado Nachfolge

Sondervermögen?

Sagen wir es doch klar – das soll eine Kriegsführungs-anleihe sein -

1914 wir hören Dich trapsen

Insbesondere wenn der Christian aus jedem Knopfloch schwelgt und schwallt „entsprechend unserer wirtschaftlichen Bedeutung“

Sagen wir es klar und deutlich: Christian will eine Anleihe der Kreditmärkte damit seine Freunde im Kreis der deutschen Superreichen, die so vorzüglich mit Putin verdient haben, nicht nur geschont, sondern mit Zinsen gepudert werden können:

150 Billiarden Nettovermögen davon 50 Tausend Milliarden im Besitz der upper 1% - einmalige 3% Vermögensabgabe - Pfui Teufel wo kämen wir den da hin bei den Putinverstehern.

Christian weiss aber noch mehr : um 20 Milliarden muss der Kriegshaushalt jährlich aufgestockt werden, um Olafs 2 % NATO-Anteil über zu bedienen. Woher?

Hören wir nochmal hin was Strempel der geflissene Kitzler for His Masters Voice am 28.2. ihm in den Mund legen ließ0:31

Merken wir es: der soziale Krieg beginnt an der Heimatfront.

Der Aufbau unseres Widerstandes gegen diese Politik beginnt sofort: z. b. Morgen bei der Kundgebung gegen die Krisenpolitik um 12 Unhr30 am Europaplatz

Die Superreichen besteuern!