Was den Bundesbürgerinnen bei einer CDU-FDP beteiligten Bundesregierung blüht!

Mit 420 Milliarden € hat die Groko aus CDU/CSU-SPD insbesondere den Dividendenschneidern der Superreichen von großen Konzernen die Pandemiefolgen erleichtert.

Für FDP und CDU ist das nicht genug.

Ihre Steuerversprechen insbesondere an Superreiche ( vorneweg FDP : 88 Milliarden €) und Konzerne, die bisher ohne jede Gegenfinanzierung sind und zu den exorbitanten Versprechen auf 75 Milliarden Militäraufrüstungserhöhung (2% BIPZiel) hinzukommen, wird der Masse der Bevölkerung nach dem sattsam bekannten Hartz4-/NiedriglohnsektorProgramm von 2005 ein weiteres Blutbad zumuten. (Von der zuvor schon erfolgten Verscherbelung des Tafelsilbers an Immobilien und Unternehmen ganz zu schweigen!)

Um was es u.a. geht, dazu hier ein kleiner Griff in das RDL_Archiv vom Morgentradio des 16.September 1996 also vor 25 Jahren: https://rdl.de/sites/default/files/audio/2021/09/20210915-morgenradioa-w....

Insbesondere die Lindner-FDP die nur von Selbst- und Superreichen-Bereicherung wirklich etwas versteht, von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit und anderen Sozioalklimbim nix , wird als Lieblingspartner des "anpackenden" Olaf ihren Tribut fordern.

Its up to you!

(kmm)