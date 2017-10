Im Oktober 2014 wurde der baskische Freiburger Tomas, damals unter dem Namen Jose Gabriel Jimenez in Freiburg lebend, in Mannheim verhaftet. Er war ein Jahr in Untersuchungshaft in Mannheim , wurde dann an Frankreich ausgeliefert. Ein französisches Gericht verurteilte ihn zu fünf Jahren Haft, die abgesessene Haftzeit wurde angerechnet, der Rest zur Bewährung ausgesetzt...Seit diesem Sommer ist er wieder frei, und konnte live zu uns ins Radio kommen.